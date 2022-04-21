Еще один российский банк в очереди на дефолт: ВТБ выплатил евробонды в рублях

ВТБ, попавший в феврале под санкции Запада, выплатил владельцам одного из четырех выпусков еврооблигаций банка купон на 52 млн долларов в рублях.

Об этом сообщает российское СМИ "Ведомости" со ссылкой на члена правления ВТБ Дмитрия Пьянова.

Банк произвел выплаты 15 апреля объемом 4,2 млрд руб. Это один из четырех выпусков еврооблигаций ВТБ, сделанных до 2014 года, поскольку после аннексии Россией украинского Крыма секторальные санкции запрещали выпускать ВТБ длинные валютные бонды.

Из этих бумаг три выпуска было сделано в долларах и один - в швейцарских франках. Теперь подсанкционный ВТБ попал под блокирующие санкции и оказался полностью отрезанным от зарубежной платежной инфраструктуры в долларах, поэтому не может производить платежи в иностранной валюте.