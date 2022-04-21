Финансовые новости
- |
- 21.04.22
- |
- 13:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Еще один российский банк в очереди на дефолт: ВТБ выплатил евробонды в рублях
12:52 21.04.2022 |
ВТБ, попавший в феврале под санкции Запада, выплатил владельцам одного из четырех выпусков еврооблигаций банка купон на 52 млн долларов в рублях.
Об этом сообщает российское СМИ "Ведомости" со ссылкой на члена правления ВТБ Дмитрия Пьянова.
Банк произвел выплаты 15 апреля объемом 4,2 млрд руб. Это один из четырех выпусков еврооблигаций ВТБ, сделанных до 2014 года, поскольку после аннексии Россией украинского Крыма секторальные санкции запрещали выпускать ВТБ длинные валютные бонды.
Из этих бумаг три выпуска было сделано в долларах и один - в швейцарских франках. Теперь подсанкционный ВТБ попал под блокирующие санкции и оказался полностью отрезанным от зарубежной платежной инфраструктуры в долларах, поэтому не может производить платежи в иностранной валюте.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Оружие страха. Зачем Путин уничтожает Мариуполь и грозит атомной бомбой
|Конец переговорам с Путиным? Почему Украине придется победить на поле боя
|Дополнительных выходных на Пасху и майские не будет из-за военного положения – Гоструда
|Медведчук обратился к президентам РФ и Украины с просьбой о его обмене на защитников и жителей Мариуполя
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|ПриватБанк виділяє 2 мільярди гривень на кредитування критично важливих представників мікро та малого бізнесу
В РУБРИКЕ
|Австрия полностью отказалась от российской нефти
|Финляндия: важно принять решение о НАТО вместе со Швецией
|Еще один российский банк в очереди на дефолт: ВТБ выплатил евробонды в рублях
|Procter & Gamble заявила, что может уйти из России из-за войны
|Польша переформатирует рынок труда из-за возвращения украинцев домой
|Турция диверсифицирует поставки природного газа благодаря контракту на приобретение американского СПГ
|Финляндия и Эстония готовят плавучий СПГ-терминал для отказа от российского газа
Это интересно
|Intel объявила о готовности к массовому производству квантовых процессоров на кремниевых кубитах
|Учёные нашли способ заряжать кардиостимуляторы и другие импланты с помощью ультразвука
|В Telegram появился перевод сообщений: все уведомления каналов на украинском имеют кнопку перевода
|Совет директоров Twitter ввёл защитные меры от враждебного поглощения сроком на один год
|Adobe, Microsoft и Intel разработают стандарт подтверждения подлинности видео и фото
|TSMC запустит 3-нм техпроцесс во второй половине 2022 года
|Гиперзвуковая космическая пушка Green Launch за 10 минут доставит груз до орбиты Земли