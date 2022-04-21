Procter & Gamble заявила, что может уйти из России из-за войны

Американский производитель бытовой химии и товаров личной гигиены Procter & Gamble заявил, что может уйти с российского рынка из-за санкций, финансовых ограничений и проблем с логистикой. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.

Самые известные бренды Procter & Gamble - подгузники Pampers, порошки для стирки Ariel, Tide, средства женской гигиены Always, Tampax, станки для бритья Gilette, шампуни Head & Shoulders, Pantene.

Компания работает в России более 30 лет. Как и многие другие конкуренты, P&G сократила масштабы бизнеса в РФ после того, как она напала на Украину, но в среду она предупредила, что война может привести к полному выходу с российского рынка.

В компании объяснили свою позицию "высоким уровнем неопределенности относительно того, как будет развиваться война, как долго она продлится и как закончится".

P&G входит в десятку крупнейших рекламодателей в России, раньше она тратила более 4 млрд рублей в год только на прямую рекламу. У компании в России есть два крупных завода, основной - в Новомосковске. На P&G работает 2500 россиян.