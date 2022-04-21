Оказавшиеся под санкциями российские банки не смогут выпускать карты UnionPay

Крупные российские банки, которые оказались под блокирующими санкциями западных стран, не смогут выпускать карты UnionPay, так как платежная система боится сотрудничать с ними из-за риска вторичных санкций.

Об этом РБК рассказали пять источников в крупных банках, в том числе попавших под санкции.

Собеседник, близкий к Сбербанку, сообщил, что о таком решении китайской платежной системы сотрудникам банка рассказали на закрытой встрече, поэтому "Сбер" не будет выпускать эти карты. Возможность выпуска карты UnionPay также рассматривали или уже работали над этим Альфа-банк, "Открытие", ВТБ.

Промсвязьбанк, который выпускал карты UnionPay еще до попадания под санкции, перестал это делать, рассказали в call-центре кредитной организации.

Три источника в банках утверждают, что эти кредитные организации не смогут выпускать карты UnionPay из-за опасений самой платежной системы. Еще два поясняют, что UnionPay поставила переговоры на паузу без объяснения причин.

Международные платежные системы Visa и Mastercard приостановили свою работу в России с 10 марта. Из-за этого держатели их карт не могут расплачиваться ими за границей.

Еще раньше они отключили свои карты в банках, которые попали под санкции. Из-за этого российские кредитные организации начали рассматривать выпуск UnionPay как альтернативу Visa и Mastercard.

Впрочем, эти карты не смогут в полной мере заменить Visa и Mastercard - их выпуск значительно дороже, а оплату такими картами принимают не все торговые точки.