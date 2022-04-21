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Оказавшиеся под санкциями российские банки не смогут выпускать карты UnionPay
09:21 21.04.2022 |
Крупные российские банки, которые оказались под блокирующими санкциями западных стран, не смогут выпускать карты UnionPay, так как платежная система боится сотрудничать с ними из-за риска вторичных санкций.
Об этом РБК рассказали пять источников в крупных банках, в том числе попавших под санкции.
Собеседник, близкий к Сбербанку, сообщил, что о таком решении китайской платежной системы сотрудникам банка рассказали на закрытой встрече, поэтому "Сбер" не будет выпускать эти карты. Возможность выпуска карты UnionPay также рассматривали или уже работали над этим Альфа-банк, "Открытие", ВТБ.
Промсвязьбанк, который выпускал карты UnionPay еще до попадания под санкции, перестал это делать, рассказали в call-центре кредитной организации.
Три источника в банках утверждают, что эти кредитные организации не смогут выпускать карты UnionPay из-за опасений самой платежной системы. Еще два поясняют, что UnionPay поставила переговоры на паузу без объяснения причин.
Международные платежные системы Visa и Mastercard приостановили свою работу в России с 10 марта. Из-за этого держатели их карт не могут расплачиваться ими за границей.
Еще раньше они отключили свои карты в банках, которые попали под санкции. Из-за этого российские кредитные организации начали рассматривать выпуск UnionPay как альтернативу Visa и Mastercard.
Впрочем, эти карты не смогут в полной мере заменить Visa и Mastercard - их выпуск значительно дороже, а оплату такими картами принимают не все торговые точки.
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