В новый санкционный список Минфина США попали российские майнеры

Новый пакет американских санкций включает меры, направленные против российской индустрии майнинга. В частности, ограничения затронули компанию BitRiver - крупнейший в России дата-центр, предоставляющий услуги по размещению майнингового оборудования.

Как отмечается в заявлении Министерства финансов США, «управляя обширными фермами серверов и продавая мощности для добычи виртуальной валюты на международном рынке, BitRiver помогает России монетизировать свои природные ресурсы».

Дата-центр BitRiver находится в Братске Иркутской области. Он расположен неподалёку от Братского алюминиевого завода и Братской ГЭС, которые принадлежат En+ Group Plc - компании, которую ранее контролировал Олег Дерипаска. Как писал Bloomberg, дата-центр BitRriver был создан представителями миллиардера и использует электроэнергию, поступающую с Братской ГЭС.

По данным самой компании, в дата-центре BitRiver в Братске размещено 75 тыс. ASIC-майнеров общей мощностью до 100 МВт. А в процессе строительства находятся еще несколько площадок с возможностью подключения примерно 100 тыс. устройств.

Среди прочего компания BitRiver отметилась тем, что в конце 2020 года осуществила ввоз в Россию самой крупной разовой партии майнингового оборудования мощностью 70 МВт и стоимостью $40-60 млн.

Помимо самой BitRiver в санкционный пакет попали также её 10 дочерних юридических лиц. Как следует из заявления американского Минфина, вводимые меры должны затруднить подсанкционным майнинговым компаниям проведение фиатных платежей и закупки импортного оборудования.