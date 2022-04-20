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Bloomberg: отгрузки российской нефти по морю сократились на 25%
13:09 20.04.2022 |
Отгрузки российской нефти по морю сократились за неделю c 8 по 15 апреля на 25%, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.
В общей сложности 30 танкеров загрузили с российских экспортных терминалов около 21,8 млн барр. нефти. Таким образом, в среднем по морю отгружали 3,12 млн барр. в день, что на 25% меньше, чем за неделю с 1 по 8 апреля.
Согласно подсчетам агентства, объемы перевозок в Азию из портов на черноморском, балтийском и арктическом побережьях упали до минимума за два месяца.
Наибольшее падение дневной отгрузки - в портах на Черном море, где показатель сократился на 59% (сокращение на 313 тыс. барр. в день). Также сократились поставки с трех восточных терминалов страны на побережье Тихого океана - на 205 тыс. барр. в день, или на 17%.
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