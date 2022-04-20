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General Motors увольняет сотрудников и окончательно уходит из России - СМИ
12:53 20.04.2022 |
Американский автоконцерн General Motors увольняет сотрудников российского офиса и первым среди автопроизводителей уходит из России после ее вторжения в Украину.
Об этом стало известно российскому изданию Коммерсантъ, передает Укринформ.
Отмечается, что дилеры уже получили сообщение о прекращении поставок автомобилей, фактически запрещенных санкциями США, и запчастей - об этом изданию рассказали три собеседника "Ъ" на авторынке.
При этом GM свернул производство в России в 2015 году из-за аннексии агрессором украинского Крыма, с тех пор концерн поставлял из США только дорогие модели Chevrolet и Cadillac. Но 11 марта люксовые автомобили из США попали под запрет на экспорт в РФ.
В последние недели GM ожидал разъяснений от американского регулятора о соответствии санкциям, а теперь фактически объявил об увольнении после их получения.
Компания приостановила работу в России и остановила все поставки в страну в конце февраля.
Как ранее сообщало агентство, из российского рынка вышли около 100 американских компаний-гигантов. Решения о полном прекращении дальнейших инвестиций, закрытии или выходе с российского рынка приняли такие гиганты, как Microsoft, Apple, PayPal, American Express, Visa, Mastercard, Boeing, Deloitte, Adobe, IBM, Cisco, Intel, Oracle, Ford, Dell, Delta Air Lines, General Motors, McDonalds, Starbucks и многие другие.
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