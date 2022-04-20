Shell отзывает персонал из российских проектов – Bloomberg

Британский энергетический гигант Shell начал отзывать персонал из своих совместных предприятий с российским ПАО "Газпром" в рамках плана выхода из РФ в ответ на войну в Украине.

Об этом пишет Bloomberg с ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, десятки сотрудников Shell, временно работавших на проекте экспорта сжиженного природного газа "Сахалин-2" в России, были вывезены на выходных, чтобы вернуться в другие офисы.

В заявлении компании, по данным Bloomberg, говорится, что Shell поэтапно выводит своих сотрудников из СП с "Газпромом" и "Газпром нефтью".

"Наше ключевое внимание в этом процессе уделяется безопасности наших сотрудников и операций, а также соблюдению применяемых законов", - подчеркнул представитель компании.

Напомним:

Нефтяной гигант Shell полностью останавливает покупку нефти из России на спотовом рынке, а также работает над тем, чтобы полностью исключить российскую нефть из поставок.

Кроме того, компания будет поэтапно изымать российские нефтепродукты, трубопроводный газ и СПГ. То есть фактически свернет сеть АЗС в стране.