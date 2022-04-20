Danone прекратит все новые инвестиции в Россию

Французская компания Danone прекращает все новые инвестиции в Россию и импорт продукции брендов Evian и Alpro, говорится в финансовой отчетности компании.

"Компания Danone приняла решение переориентировать свою деятельность в РФ на основные молочные продукты, детское и лечебное питание и прекратить импорт всех продуктов брендов Evian и Alpro", - говорится в сообщении.

Компания также решила прекратить все новые инвестиции, включая расходы на рекламу, развитие брендов и промоушн.

Ранее, 5 апреля, компания заявляла, что не собирается останавливать деятельность и уходить с рынка РФ. Тем самым она прокомментировала сообщения в СМИ со ссылкой на источник в компании о том, что изучает возможность ухода из России.

Французская компания Danone основана в 1919 году. Компания присутствует в 140 странах мира. В ГК Danone в России производится продукция под брендами Danone, "Активиа", Actimel, "Растишка", "Даниссимо", "Простоквашино", "Bio Баланс", "Актуаль", "Смешарики", "Тёма" и другими.