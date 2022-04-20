SAP сворачивает облачные операции в России и собирается прекратить поддержку своего ПО

Немецкая компания SAP, разрабатывающая программное обеспечение для бизнеса, решила уйти из России. Она закрывает облака для российских компаний и собирается прекратить поддержку и обслуживание программного обеспечения, установленного на локальных компьютерах.

"Сегодня мы объявляем о дальнейших шагах по упорядоченному выходу из нашей деятельности в России, где мы работаем более 30 лет", - заявила компания.

SAP отметила, что данные в облачных центрах обработки данных принадлежат клиентам, поэтому компаниям, не попавшим под санкции, дают возможность выбрать: удалить свои данные, скачать их или перенести в другое облако за пределами России.

Программное обеспечение, установленное на компьютерах клиентов SAP, будет работать, но не будет поддерживаться и обслуживаться. SAP изучает, как можно это сделать, не нарушив обязательств перед пользователями.

"Наши сердца и надежды с народом Украины. Больше всего мы хотим, чтобы эта война закончилась. До этого времени SAP будет продолжать помогать пострадавшим и призывать к восстановлению мира", - заявила компания.

Она сообщила, что выделила уже 3,7 млн евро на поддержку беженцев из Украины, а недавно предоставила доступ к SAP Ariba для закупки лекарств и медицинских изделий ГП "Медицинские закупки Украины".