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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Война России против Украины. На чьей стороне Грузия?

 У посольства Украины в Грузии 3 апреля - цветы и свечи в память о погибших в войне жителях Украины

Среди трех стран Южного Кавказа - Азербайджана, Армении и Грузии - последняя приняла войну России против Украины наиболее близко к сердцу. Но, учитывая и без того напряженные грузино-российские отношения, в Киеве от Грузии в данной ситуации все же ожидали большего.

Если для Армении и Азербайджана Россия - союзник и партнер, участвующий в урегулировании карабахского конфликта, то для Грузии она - "агрессор" и "оккупант", "отнявший" у нее Абхазию и Южную Осетию. И в памяти грузинского общества еще свеж российско-грузинский вооруженный конфликт 2008 года за Южную Осетию, который российская сторона назвала "операцией по принуждению к миру".

В грузинском обществе сильна солидарность с Украиной: из Грузии регулярно отправляют туда гуманитарную помощь, страна принимает украинских беженцев, она стала одним из инициаторов расследования в Международном уголовном суде в Гааге действий РФ в Украине. Но вместе с тем грузинское правительство осторожничает и откровенно против России не выступает.

Частичные санкции

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили неоднократно заявлял, что Грузия не присоединится к антироссийским санкциям, так как это может поставить страну под удар. Вдобавок еще и сама Россия вдруг сняла с Грузии наложенные ранее санкции на молочную продукцию, хотя грузинское министерство сельского хозяйства утверждает, что заявка об этом была подана еще в 2020 году.

Украина не стала скрывать свое разочарование. "Это (снятие санкций. - Ред.) случайно не благодарность за то, что официальный Тбилиси не желает полноценно поддерживать Украину? Стоит ли снятие ограничений для 15 молочных компаний Грузии нашей тысячелетней дружбы, нашей многолетней совместной борьбы, наших взаимных устремлений?", - упрекнул грузинских коллег председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук.

Эти и другие претензии украинской стороны привели к тому, что в конце марта президент Украины Владимир Зеленский решил отозвать из Тбилиси украинского посла. Сразу же после этого стало известно, что Грузия все же присоединилась к санкциям. Об этом в эфире CNN заявила президент страны Саломе Зурабишвили.

Формулировка "присоединилась" означает, что Грузия не стала вводить против России собственные санкции, а частично поддержала международные - например, ограничила финансовые операции российских физических и юридических лиц.

Грузинская мечта о мире

Правящую партию "Грузинская мечта" и прежде обвиняли в пророссийских настроениях. Пришедшая к власти в 2012 году партия, основанная олигархом и экс-премьером Бидзиной Иванишвили, который до прихода в политику являлся одним из известных бизнесменов в России, изначально отказывалась от прямой конфронтации с РФ и декларировала стремление любой ценой избежать новой войны.

В народе такая позиция популярна не у всех. В 2018 году это уже послужило поводом для массовых протестов, закончившихся отставкой председателя парламента. И после начала войны в Украине грузинские активисты вновь вышли на акции протестов, чтобы "пристыдить" свое правительство. Но премьер Гарибашвили продолжает повторять: "Мы хотим мира, стабильности и развития. Любой правитель-патриот должен делать все, чтобы избежать войны".

Поддержка Украины - на словах или на деле?

Конфликтолог, бывший министр по вопросам реинтеграции Грузии, Паата Закареишвилиназывает "странным" поведение официального Тбилиси, выступающего против России на деле, но не на словах: "Грузия голосовала за принятие всех международных антироссийских резолюций. Но в своих высказываниях наши власти осторожны, будто не хотят раздражать Россию. Не понимаю, почему".

Также конфликтолог не понимает, почему правительство Грузии не пользуется возможностью напомнить миру о проблеме Абхазии и Южной Осетии: "Именно с войны 2008 года началась оккупационная политика Путина. Власти всегда и везде об этом рассказывали, а теперь почему-то замолчали". Хотя другой возможностью они все же воспользовались - наряду с Молдовой подали заявку на вступление в ЕС.

Грузия боится и осторожничает?

Известный грузинский журналист и медиа-эксперт, экс-председатель комиссии по помилованию, преподаватель Кавказской медиа-школы (CSM) Звиад Коридзе оценивает поведение "Грузинской мечты" не как осторожность и ответственность перед народом, а наоборот - как безответственность и боязнь: "Но правительство не должно бояться. Оно должно оценивать риски и разрабатывать конкретные превентивные механизмы".

Основным таким механизмом, по мнению Коридзе, как раз и является присоединение к западной антивоенной коалиции. Не исключая возможность нападения России (под каким-нибудь формальным предлогом), эксперт полагает, что в этом случае Грузии может помочь только союзничество с Западом.

Опасения, что Россия может вновь напасть на Грузию преследуют часть грузинского общества с первого дня вторжения Украину. Но даже это не оправдывает в их глазах поведение правительства. "Я не горячая голова, у меня дети, и я ужасно боюсь войны. Но и попасть в альянс с Россией и Беларусью было бы ужасно, это красная черта, за которой ты теряешь лицо, доверие, партнеров и друзей", - говорит писательница Тинатин Мжаванадзе.

Но не все эксперты настроены так критически. "В позиции "Грузинской мечты", безусловно, есть логика", - уверен политолог, приглашенный лектор Тбилисского государственного университета Арчил Сихраулидзе. "Запад не готов сейчас ни защищать, ни воевать за Грузию и Украину. Эти страны вынуждены постоять за себя сами", - поясняет Сихраулидзе. Он упоминает и об экономической подоплеке: если бы "Грузинская мечта" присоединилась ко всем санкциям, то это очень сильно ударило бы по населению страны.

Гипотетический референдум

Тем временем в непризнанной республике Южная Осетия пройдет второй тур президентских выборов, и пытающийся переизбраться на новый срок Анатолий Бибилов, собирается в случае своей победы провести референдум о присоединении к РФ.

Для Грузии это был бы очень болезненный удар, но, по оценке грузинских экспертов, беспокоиться не о чем. Во-первых, вообще не факт, что Бибилова переизберут (второй тур выборов назначен на 28 апреля). А во-вторых, кроме него самого, идея столь поспешного и несвоевременного присоединения не вызывает энтузиазма ни у кого, включая Россию.

А в грузино-украинских отношениях продолжается череда ссор и примирений. Последней конфликтной ситуацией стал отказ председателя грузинского парламента посетить Украину, куда приглашал его Руслан Стефанчук. Но 16 апреля грузинская парламентская делегация все же съездила в Киев. На встрече парламентариев двух стран было, в частности, оговорено, что Грузия не станет для России "черной дырой" для обхода международных санкций.
По материалам: Deutsche Welle
 

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