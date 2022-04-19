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Немецкий производитель бытовой химии Henkel таки решил уйти из России
15:57 19.04.2022 |
Немецкий производитель бытовой химии и косметики Henkel решил прекратить свою деятельность в России - на фоне войны в Украине.
Об этом говорится в заявлении компании.
"Henkel осуждает войну России против Украины и насилие против невинных мирных жителей.
Нашим приоритетом остается сделать все возможное, чтобы поддержать наших коллег в Украине", - говорится в заявлении.
Компания хочет уйти "упорядоченно" - 2500 сотрудников Henkel в России будут продолжать работать и получать зарплаты все это время.
"Ожидаемое финансовое влияние для Henkel в результате запланированного выхода на данный момент невозможно количественно оценить", - говорят в компании.
Две недели назад в Henkel заявляли, что пока продолжат работу в РФ и примут дальнейшие меры в случае необходимости.
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