Немецкий производитель бытовой химии Henkel таки решил уйти из России

Немецкий производитель бытовой химии и косметики Henkel решил прекратить свою деятельность в России - на фоне войны в Украине.

Об этом говорится в заявлении компании.

"Henkel осуждает войну России против Украины и насилие против невинных мирных жителей.

Нашим приоритетом остается сделать все возможное, чтобы поддержать наших коллег в Украине", - говорится в заявлении.

Компания хочет уйти "упорядоченно" - 2500 сотрудников Henkel в России будут продолжать работать и получать зарплаты все это время.

"Ожидаемое финансовое влияние для Henkel в результате запланированного выхода на данный момент невозможно количественно оценить", - говорят в компании.

Две недели назад в Henkel заявляли, что пока продолжат работу в РФ и примут дальнейшие меры в случае необходимости.

