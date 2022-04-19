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США собираются арестовать яхту российского олигарха Керимова на Фиджи
11:08 19.04.2022 |
Соединенные Штаты Америки собираются арестовать яхту Amadea российского олигарха Сулеймана Керимова, прибывшую неделю назад из Мексики на Фиджи, пишет Fiji Times.
Об этом стало известно после того, как директор прокуратуры Фиджи Кристофер Прайд подал в верховный суд ходатайство с просьбой запретить Amadea выходить в море. В нем говорится, что запрет нужен на время завершения рассмотрения ходатайства о регистрации американского ордера на арест имущества.
В начале апреля США арестовали в Испании яхту Tango, которая, вероятно, принадлежит подсанкционному российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу.
По данным Reuters, яхта Amadea зарегистрирована на компанию с Каймановых островов. Ее юристы пытаются доказать, что Керимов, против которого США ввели санкции еще в 2018 году, не владелец судна.
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