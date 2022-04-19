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Moody's изменило прогноз рейтинга Молдовы на «негативный» со «стабильного»
11:00 19.04.2022 |
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило прогноз рейтингов Молдовы на "негативный" со "стабильного", подтвердив долгосрочные рейтинги эмитента в иностранной и национальной валютах на уровне "В3".
Как сообщается в пресс-релизе агентства, это решение отражает усиление геополитических рисков из-за событий в Украине, учитывая близость Молдовы к военным событиям в этой стране. Также аналитики отмечают наличие нерешенного вопроса с Приднестровьем, что может стать источником нестабильности, и очень высокую энергетическую зависимость Молдовы от России.
Хотя это и не является базовым сценарием для Moody's, "кристаллизация этих политических рисков, включая возможные продолжительные перебои с поставками газа, серьезно отразятся на экономических и фискальных перспективах Молдовы", что, как ожидают аналитики агентства, не будет полностью компенсировано увеличением финансовой поддержки со стороны Европейского союза и международных финансовых институтов.
Подтверждение рейтинга отражает ограниченную экономическую устойчивость Молдовы с умеренным объемом государственного долга и значительной поддержкой ее кредитоспособности за счет предоставления существенной международной финансовой помощи. Эта финансовая помощь помогает снизить риски, связанные с банковским сектором, ликвидностью и внешней уязвимостью Молдовы, отмечается в сообщении.
Аналитики агентства прогнозируют рост реального ВВП страны на 0,2% по итогам 2022 года, увеличения дефицита бюджета до 7,4% ВВП.
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