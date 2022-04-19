McKinsey прекратила работу с клиентами в России

Международная консалтинговая компания McKinsey & Company отчиталась о прекращении обслуживания клиентов в России, обязательство по которому она публично взяла в начале марта.

"Обновление: в соответствии с этим обязательством все обслуживание клиентов в России прекращено с 15 апреля 2022 года ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании, базирующейся в Нью-Йорке. В компании пояснили, что приняли такое решение из-за вторжения России в Украину.

3 марта в McKinsey сообщили о приостановке предоставления услуг государственным структурам в РФ. Кроме того, компания тогда предупредила, что после того, "как оставшиеся обязательства в России будут завершены, обслуживание клиентов в стране будет приостановлено".

"С тех пор, как российское правительство вторглось в Украину, мы в первую очередь сосредоточились на обеспечении безопасности всех наших украинских коллег и их семей", - отмечала тогда компания.