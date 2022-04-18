Молдавия не получила ответа от «Газпрома» по выполнению договорных обязательств после 1 мая - премьер

Молдавия не получила ответа от "Газпрома" относительно выполнения договорных обязательство после 1 мая 2022 года, заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица на пресс-конференции в понедельник.

Она напомнила о риске расторжения контракта "Газпромом" с 1 мая, так как не был осуществлен аудит исторического долга "Молдовагаза". "Правительство продолжает обсуждения с партнерами из России и "Газпромом" по поводу контракта на поставки газа", - сказала Гаврилица.

Как сообщалось, в октябре 2021 года стороны подписали протокол, согласно которому Молдавия должна провести аудит долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", после чего до 1 мая стороны должны подписать договор о погашении долгов "Молдовагаза" перед российским поставщиком.

По подсчетам "Газпрома", этот долг с учетом пени составляет $709 млн. Молдавская сторона считает эту сумму сильно завышенной.

В январе правительство Молдавии объявило тендер на проведение аудита, однако участников, подходящих под его условия не нашлось. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну не исключал, что с 1 мая "Газпром" может прекратить подачу газа Молдавии. В этом случае, по его словам, Молдавия будет закупать газ из альтернативных источников.

Ранее Спыну и глава правления "Моолдовагаза" Вадим Чебан сообщали, что неоднократно обращались в "Газпром" с запросами о продлении сроков проведения аудита исторического долга, но ответа не получили.

Президент Молдавии Майя Санду в начале апреля выразила надежду, что "сроки проведения аудита исторического долга "Молдовагаз" перед "Газпромом" будут продлены". "К сожалению, из-за ситуации в регионе не удалось провести аудит долга в оговоренные сроки. Понятно, что этот процесс затягивается. "Молдовагаз" и правительство Молдавии обратились к "Газпрому" по поводу согласования новых сроков проведения аудита. Насколько я знаю, ответ пока не был получен. Невозможно согласовать порядок погашения исторического долга до тех пор, пока не проведен аудит и не подтвержден сам долг. Срок проведения аудита были нарушены не по вине Молдавии. Я надеюсь, что проблем не возникнет, сотрудничество будет продолжено", - заявила Санду.