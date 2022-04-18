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Набиуллина предрекла кризис в России летом
13:46 18.04.2022 |
Глава Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина ожидает существенные экономические проблемы во втором-третьем квартале.
Об этом сообщает Reuters.
Кризис в финансах и экономике Набиуллина завуалировала словосочетанием "структурные преобразования".
"Период, когда экономика может жить за счет резервов, конечен. И уже во втором и третьем квартале мы вступим в период структурных преобразований и поиска новых бизнес-моделей", - сообщила она.
Санкции в основном коснулись финансового рынка, "но теперь они начнут все больше сказываться на экономике", сказала она.
"Основные проблемы будут связаны с ограничениями на импорт и логистикой внешней торговли, а в дальнейшем и с ограничениями на экспорт", - добавила глава центробанка.
По ее словам, российским компаниям придется адаптироваться.
"Российским производителям потребуется искать новых партнеров, логистику или переходить на выпуск продукции предыдущих поколений", - сказала она.
Экспортерам придется искать новых партнеров и логистические схемы, а "все это потребует времени", сказала Набиуллина.
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