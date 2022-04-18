Финансовые новости
- |
- 18.04.22
- |
- 16:48
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Губка Боб покидает Россию. Через два дня россиянам отключат MTV и Nickelodeon
12:27 18.04.2022 |
Компания Paramount объявила о приостановке деятельности в России в середине марта, а сейчас компания объявила дату отключения вещания своих каналов. Случится это уже очень скоро - 20 апреля.
В состав пакета каналов Paramount входят развлекательные и семейные каналы вроде Nickelodeon, Nick Jr., NickToons, Paramount Comedy, а также музыкальные, в числе которых MTV Russia и MTV Live HD. Все они перестанут быть доступны в России с 20 апреля. Напомним, ранее аналогичное решение приняла Discovery - компания остановила вещание 15 кабельных каналов, включая Discovery Channel и Animal Planet.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Медведчук обратился к президентам РФ и Украины с просьбой о его обмене на защитников и жителей Мариуполя
|Новые сигналы от Лукашенко: как Беларусь пытается избежать ответственности за войну
|Пропаганда дала трещину: Когда путин начнет травить жителей Курска и Брянска
|Закон о возможности увольнения набсовета за отсутствие в банке или госкомпании в период войны вступил в силу
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|ПриватБанк виділяє 2 мільярди гривень на кредитування критично важливих представників мікро та малого бізнесу
В РУБРИКЕ
|В Бундестаге раскритиковали Шольца за отсутствие поставок тяжелого вооружения Украине
|Набиуллина предрекла кризис в России летом
|Новые сигналы от Лукашенко: как Беларусь пытается избежать ответственности за войну
|Пропаганда дала трещину: Когда путин начнет травить жителей Курска и Брянска
|Губка Боб покидает Россию. Через два дня россиянам отключат MTV и Nickelodeon
|Правительство Великобритании одобрило новую энергетическую стратегию: развитие ВИЭ станет гарантией энергетической безопасности страны
Это интересно
|Google отключила возможность платежей из России
|Украинцев предупредили о новой кибератаке, направленной на похищение данных
|Китай стал лидером в производстве дисплеев, обогнав Корею в 2021 году
|Учёные создали солнечные панели, которые даже ночью вырабатывают заметные объёмы энергии
|Продажи оборудования для производства полупроводников в 2021 году взлетели на 44 % — больше других закупился Китай
|Китайским компаниям принадлежит всего 4% мирового рынка микросхем
|Больше половины пострадавших организаций заплатили выкуп вымогателям в 2021 году