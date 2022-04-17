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Дуров, братья Бухманы и другие бизнесмены просят не называть их гражданами России – Forbes
12:22 17.04.2022 |
Forbes сообщил о растущей тенденции среди российских миллиардеров. Многие из них не хотят, чтобы их называли гражданами Российской Федерации, и акцентируют на иностранном гражданстве. Павел Дуров, братья Бухманы, Николай Сторонский, Евгений Швидлер и другие попросили не называть их гражданами России, сообщает издание.
Основатель Telegram Павел Дуров, который проживает в Дубае, сообщил, что в прошлом году он стал гражданином Франции. У Дурова есть еще паспорт Сент-Китс и Невис.
"Павел уехал из России много лет назад, не собираясь возвращаться", - сказал Forbes представитель Дурова.
Игорь и Дмитрий Бухманы, основали компании по производству мобильных игр Playrix, попросили Forbes указать их как граждан Израиля, куда они эмигрировали в 2016 году, а не России.
Представители 37-летнего соучредителя цифрового банка Revolut, Николая Сторонского, сообщили изданию, что они гражданин Великобритании, а не России.
Евгений Швидлер, деловой партнер Романа Абрамовича, уже давно настаивает на том, что он не россиянин. Изданию также отметили, что он является гражданином США с 1994 года и Великобритании с 2010 года.
"Мистер Швидлер не является и никогда не был гражданином Российской Федерации", - заявил Forbes соратник Швидлера.
Леонид Блаватник, который разбогател на партнерстве с олигархом Виктором Вексельбергом, также заявил изданию, что он гражданин США и Великобритании. Его представитель настаивал об этом Forbes еще в 2018 году.
К списку россиян, которые открестились от гражданства РФ, попал также Юрий Мильнер. Его соратник сообщил Forbes, что он "не был в России с 2014 года", "не имеет активов в России" и "никогда не встречался с Владимиром Путиным".
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