Дуров, братья Бухманы и другие бизнесмены просят не называть их гражданами России – Forbes

Forbes сообщил о растущей тенденции среди российских миллиардеров. Многие из них не хотят, чтобы их называли гражданами Российской Федерации, и акцентируют на иностранном гражданстве. Павел Дуров, братья Бухманы, Николай Сторонский, Евгений Швидлер и другие попросили не называть их гражданами России, сообщает издание.

Основатель Telegram Павел Дуров , который проживает в Дубае, сообщил, что в прошлом году он стал гражданином Франции. У Дурова есть еще паспорт Сент-Китс и Невис.

"Павел уехал из России много лет назад, не собираясь возвращаться", - сказал Forbes представитель Дурова.

Игорь и Дмитрий Бухманы, основали компании по производству мобильных игр Playrix, попросили Forbes указать их как граждан Израиля, куда они эмигрировали в 2016 году, а не России.

Представители 37-летнего соучредителя цифрового банка Revolut, Николая Сторонского , сообщили изданию, что они гражданин Великобритании, а не России.

Евгений Швидлер , деловой партнер Романа Абрамовича, уже давно настаивает на том, что он не россиянин. Изданию также отметили, что он является гражданином США с 1994 года и Великобритании с 2010 года.

"Мистер Швидлер не является и никогда не был гражданином Российской Федерации", - заявил Forbes соратник Швидлера.

Леонид Блаватник , который разбогател на партнерстве с олигархом Виктором Вексельбергом, также заявил изданию, что он гражданин США и Великобритании. Его представитель настаивал об этом Forbes еще в 2018 году.

К списку россиян, которые открестились от гражданства РФ, попал также Юрий Мильнер. Его соратник сообщил Forbes, что он "не был в России с 2014 года", "не имеет активов в России" и "никогда не встречался с Владимиром Путиным".