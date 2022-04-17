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Беларусь закрывает въезд зарегистрированным в ЕС автомобилям
09:44 17.04.2022 |
Беларусь вводит запрет на въезд транспортных средств, зарегистрированных в ЕС.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило белорусское государственное агентство БЕЛТА со ссылкой на Минтранс страны.
С полуночи 16 апреля запрещается перемещение через границу в Беларусь автотранспортных средств, автомобилей и тягачей, зарегистрированных в Европейском союзе.
Исключение составляет их прохождение через определенные пункты пропуска в специально установленные места для осуществления грузовых операций и перецепки.
Это ограничение не применяется до 23 апреля к транспортным средствам, зарегистрированным в ЕС, которые въехали на территорию Беларуси до 16 апреля этого года.
Транспортные средства, зарегистрированные в ЕС, перевозящие почтовые отправления и живых животных, направляются без ограничений.
Кроме того, определен перечень мест, в которые могут направляться зарегистрированные в ЕС автотранспортные средства для осуществления грузовых операций и перецепки из близлежащих пунктов пропуска.
Напомним, ранее ЕС ввел санкции в отношении российских и белорусских фур. Российские и белорусские грузовики, находившиеся на территории ЕС по состоянию на 9 апреля, должны покинуть территорию блока до 16 апреля.
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