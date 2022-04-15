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В России растёт спрос на подержанные смартфоны — они не так сильно подорожали
11:36 15.04.2022 |
Продажи бывших в использовании смартфонов на российском рынке за последнее время заметно увеличились. Наибольшим спросом пользуются дефицитные устройство от Apple, Samsung и Xiaomi.
Как сообщает газета «Коммерсант», в первом квартале нынешнего года продажи подержанных сотовых аппаратов на платформах бесплатных объявлений «Авито», «Юла» и «Объявления ВКонтакте» выросли на 10-16 % по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Объясняется это прежде всего дефицитом и ростом цен.
К примеру, на «Авито» в прошлом квартале было реализовано на 16 % больше устройств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 9 % больше, чем в предыдущем квартале. Причём 82 % всех продаж пришлось на модели Apple, Samsung и Xiaomi.
«Сейчас средний чек покупки подержанного смартфона составляет 20,5 тыс. руб., в том числе iPhone - 28,3 тыс. руб.», - говорится в публикации.
На «Юле» и в «Объявлениях ВКонтакте» в первом квартале продано на 10 % больше смартфонов по сравнению с первой четвертью прошлого года и на 13 % больше по сравнению с прошлым кварталом.
«Согласно данным Mobile Research Group, средняя цена iPhone на первичном рынке в России составляла 64 тыс. руб., но с начала марта Apple перестала поставлять свою продукцию. Аналогичная ситуация с Samsung. Из-за этого на первичном рынке цена на новые модели выросла более чем на 50 %, на вторичном - пока только на 10 %», - пишет «Коммерсантъ».
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