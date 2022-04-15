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Россию оставили без National Geographic
10:59 15.04.2022 |
Сайт издания National Geographic приостановил свою работу в России. В редакции «National Geographic Россия» сообщили, что выпуск медиа и текстов далее будет вестись под новым брендом, не связанным с международным изданием.
И этот бренд - Russian Traveler. Именно такой ресурс открывается при попытке обратиться к домену nat-geo.ru, с переадресацией на rtraveler.ru. Правда, открывается «Русский путешественник» не сразу, а через несколько секунд: до этого пользователь видит сообщение о приостановке работы National Geographic в России.
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