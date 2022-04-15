Финансовые новости
- |
- 15.04.22
- |
- 10:44
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Известный китайский производитель ушёл из России. Ещё недавно Lifan был лидером по продажам
10:05 15.04.2022 |
Данные за последние три месяца и отсутствие предложений о продаже новых машин указывают на то, что компания Lifan ушла с российского рынка.
Lifan пришла в Россию в 2000-е и стала лидером нашего рынка среди других китайских производителей. Рекорд был установлен в 2013 году, когда объем реализации превысил 23 тысячи машин. С 2014 по 2018 годы в России продавало больше всего китайских автомобилей производства именно Lifan. Парк бренда в РФ составляет сейчас свыше 154 тысяч машин. Больше только у Chery и Geely.
Основную часть Lifan выпускали на заводе Derways в Черкесске. Кроссовер X60 разошелся тиражом 54 тысячи штук, Solano - 51,5 тысячи единиц. По слухам, выпускать машины планировали и на заводе Haval под Тулой. Но всё ограничилось лишь разговорами.
С 2016 года продажи автомобилей Lifan в России стали последовательно снижаться. В 2021 году продажи составили всего 617 машин. С начала этого года бренд продал в России всего 8 машин. В январе было реализовано 3 кроссовера X60 и один седан Solano. В феврале - по два экземпляра этих моделей. В марте продажи упали до нуля. В 2022 году на учет в ГИБДД автомобили Lifan не ставили, а в Сети нет ни одного объявления о продажах новых Lifan.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Нацбанк Украины впервые с начала войны разрешил банкам продажу наличной валюты населению
|США выделяют еще $800 млн на оружие для Украины: артиллерию, бронетехнику, вертолеты
|ФСБ планировало вывезти Медведука через Приднестровье в Москву – Баканов
|Оружие - главное, что нужно Украине сейчас: итоги Совета ЕС
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Известный китайский производитель ушёл из России. Ещё недавно Lifan был лидером по продажам
|Приложение российського Альфа-Банка удалили из App Store
|Moody's предупредило РФ о дефолте, если та не рассчитается по госдолгу валютой
|Самая большая заморозка активов в Британии – под санкции попали еще два российских олигарха
|Минфин ФРГ одобрил выделение до 3 млрд евро на СПГ-терминалы
|Глава ЦРУ предупредил о риске ядерного удара России из-за неудач в войне против Украины
Это интересно
|Больше половины пострадавших организаций заплатили выкуп вымогателям в 2021 году
|Из Google Play удалили «СберБанк Онлайн» и ряд других приложений «Сбера»
|Tesla продемонстрировала способность пикапа Cybertruck подруливать задними колёсами
|Nokia объявила об уходе из России
|Amazon столкнулась с проблемами безопасности при доставке товаров дронами, но не хочет останавливаться
|Hitachi предложила систему оплаты по отпечатку пальца без кредитных карт и смартфона
|Илон Маск решил не входить в совет директоров Twitter