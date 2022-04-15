Известный китайский производитель ушёл из России. Ещё недавно Lifan был лидером по продажам

Данные за последние три месяца и отсутствие предложений о продаже новых машин указывают на то, что компания Lifan ушла с российского рынка.

Lifan пришла в Россию в 2000-е и стала лидером нашего рынка среди других китайских производителей. Рекорд был установлен в 2013 году, когда объем реализации превысил 23 тысячи машин. С 2014 по 2018 годы в России продавало больше всего китайских автомобилей производства именно Lifan. Парк бренда в РФ составляет сейчас свыше 154 тысяч машин. Больше только у Chery и Geely.

Основную часть Lifan выпускали на заводе Derways в Черкесске. Кроссовер X60 разошелся тиражом 54 тысячи штук, Solano - 51,5 тысячи единиц. По слухам, выпускать машины планировали и на заводе Haval под Тулой. Но всё ограничилось лишь разговорами.

С 2016 года продажи автомобилей Lifan в России стали последовательно снижаться. В 2021 году продажи составили всего 617 машин. С начала этого года бренд продал в России всего 8 машин. В январе было реализовано 3 кроссовера X60 и один седан Solano. В феврале - по два экземпляра этих моделей. В марте продажи упали до нуля. В 2022 году на учет в ГИБДД автомобили Lifan не ставили, а в Сети нет ни одного объявления о продажах новых Lifan.