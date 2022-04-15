Moody's предупредило РФ о дефолте, если та не рассчитается по госдолгу валютой

Международное рейтинговое агентство Moody's в четверг обнародовало предупреждение, что россия рискует получить дефолт, если не произведет выплаты в твердой валюте (а не в рублях) по государственным облигациям до 4 мая.

Об этом идет речь на официальной странице агентства, передает Укринформ.

«Россия 4 апреля произвела выплаты по двум облигациям (со сроком погашения в 2022 и 2042 годах) в рублях, а не в долларах США, что является изменением условий платежей, определенных в первоначальных контрактах на облигации», - отмечается в сообщении .

При этом подчеркивается, что, по определению Moody's, в России может наступить дефолт, если облигации не будут погашены до 4 мая - последнего дня льготного периода.

Как сообщал Укринформ, в начале этой недели агентство S&P заявило, что не ожидает от москвы конвертации рублей в доллары во избежание дефолта по своему внешнему долгу.

Полный дефолт российской экономики в иностранной валюте может стать первым таким потрясением более чем за столетие, когда лидер большевиков Владимир Ленин отказался от облигаций, выпущенных царским правительством.