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Парламент Молдовы окончательно запретил георгиевскую ленту и символы Z и V
22:23 14.04.2022 |
Парламент Молдовы в третьем, окончательном чтении принял законопроект, предусматривающий ответственность за использование символов военной агрессии, в частности георгиевской ленты, символов Z и V.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.
Законопроект принят 53 депутатами парламентского большинства.
Он предусматривает, что Республика Молдова запретит символику и атрибуты, пропагандирующие акты военной агрессии, военные преступления и преступления против человечности. К ним относятся черно-оранжевая двухцветная лента, известная как "георгиевская", а также буквы "Z", "V".
Изготовление, продажа, распространение, а также публичное использование этих атрибутов и символов, используемых в поддержку военной агрессии, будут наказываться штрафами в размере от 4500 до 9000 леев или от 30 до 60 часов неоплачиваемой работы в пользу общины - для физических лиц. Для юридических лиц предусмотрены штрафы от 9000 до 18 000 леев.
Принятие законопроекта сопровождалось протестами депутатов Блока коммунистов и социалистов (БКС) на парламентской трибуне. Лидер коммунистов Молдовы Владимир Воронин назвал инициативу партии "Действие и солидарность" (PAS) позором.
В ответ депутат (PAS) Раду Мариян сказал, что ему стыдно, что подобная символика попала на танки российской армии, начавшей войну в Украине.
"Мы не можем терпеть, чтобы символы войны присутствовали в Республике Молдова", - сказал он.
Закон вступит в силу после подписания президентом.
Депутаты от Блока коммунистов и социалистов заявили, что будут оспаривать закон в Конституционном суде.
Законопроект, предусматривающий ответственность за использование символов военной агрессии, 7 апреля парламент Молдовы принял во втором чтении. Из-за сложности он должен был пройти не два, а три чтения в парламенте.
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