Ведущий производитель одноразовой посуды Huhtamaki прекратит все операции в РФ

Ведущий мировой производитель одноразовой посуды и пищевой упаковки - финский Huhtamaki - инициировал процесс прекращения своей деятельности в России.

Об этом говорится в заявлении компании.

"Huhtamaki решил инициировать процесс прекращения своей деятельности в России. Это следует за предыдущим решением прекратить все инвестиции в Россию после начала вторжения в Украину.

Компания считает, что текущее развитие ситуации и долгосрочные перспективы в России помешают реализации стратегии роста и долгосрочным амбициям в стране. Huhtamaki будет продолжать уделять приоритет инвестициям, реализующим значительные возможности роста в остальном мире, в соответствии со своими глобальными амбициями и стратегией до 2030 года", - заявили в компании.

Huhtamaki имеет четыре производственных подразделения в России, на которых работает около 700 человек.

Чистая продажа в России составляет примерно 3% от общего объема продаж группы.

"Huhtamaki будет изучать рынок для потенциальных покупателей и будет продолжать свою деятельность в течение этого переходного периода, при условии наличия цепи поставок, для выполнения своих договорных и нормативных обязательств, а также для защиты работников и клиентов", - добавили в компании.