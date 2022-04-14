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Ведущий производитель одноразовой посуды Huhtamaki прекратит все операции в РФ
20:07 14.04.2022 |
Ведущий мировой производитель одноразовой посуды и пищевой упаковки - финский Huhtamaki - инициировал процесс прекращения своей деятельности в России.
Об этом говорится в заявлении компании.
"Huhtamaki решил инициировать процесс прекращения своей деятельности в России. Это следует за предыдущим решением прекратить все инвестиции в Россию после начала вторжения в Украину.
Компания считает, что текущее развитие ситуации и долгосрочные перспективы в России помешают реализации стратегии роста и долгосрочным амбициям в стране. Huhtamaki будет продолжать уделять приоритет инвестициям, реализующим значительные возможности роста в остальном мире, в соответствии со своими глобальными амбициями и стратегией до 2030 года", - заявили в компании.
Huhtamaki имеет четыре производственных подразделения в России, на которых работает около 700 человек.
Чистая продажа в России составляет примерно 3% от общего объема продаж группы.
"Huhtamaki будет изучать рынок для потенциальных покупателей и будет продолжать свою деятельность в течение этого переходного периода, при условии наличия цепи поставок, для выполнения своих договорных и нормативных обязательств, а также для защиты работников и клиентов", - добавили в компании.
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