Банк SEB в странах Балтии с июня прекратит обслуживать платежи из России и Беларуси

Банк SEB в странах Балтии с июня прекратит обслуживание платежей в Россию и Беларусь и из этих стран в любой валюте, говорится в сообщении банка.

Такое решение принято в свете рисков, связанных с развязанной Россией войной против Украины и усилением санкций в отношении РФ и Беларуси.

После 31 мая регулярные платежи будут прекращены автоматически.

Отмечается, что с июня банк будет обеспечивать платежи в Россию и Беларусь и из этих стран только в том случае, если они необходимы для обеспечения важнейших государственных функций или будут совершаться в целях гуманитарной помощи или для выплаты пенсий.

Как сообщалось, ранее группа Swedbank приняла решение прекратить платежи в Россию и Беларусь и из этих стран, соблюдая все требования санкций Европейского союза и Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC).

Платежи в Россию и Беларусь будут возможны до 20 апреля 2022 года включительно, платежи из этих стран - до 6 мая 2022 года включительно.

При этом, Swedbank оставляет за собой право в отдельных случаях делать исключения, например банк "продолжит обслуживать платежи, которые направлены на отдельные социально-общественные группы, - речь о клиентах, которые из этих стран получают платежи по пенсиям или пособиям".