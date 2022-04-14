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Россияне перестали скупать сахар и переключились на алкоголь – росСМИ
13:22 14.04.2022 |
С середины марта 2022 года в крупнейших торговых сетях Российской Федерации заметно выросли продажи алкоголя - джина, водки и пива.
Об этом свидетельствуют результаты аудита розничной торговли исследовательской компании NielsenIQ, передает РБК.
Пик продаж алкоголя пришелся на десятую и одиннадцатую недели года, завершившиеся, соответственно, 13 и 20 марта. За отчетные две недели купили на 60% джина больше, чем за аналогичный период 2021 года, продажи пива в натуральном выражении выросли на 9-15%, водки - на 10-13%.
При этом ажиотажный спрос на продукты длительного хранения, который наблюдался с начала марта, к концу месяца прошел. На неделе, завершившейся 3 апреля, продажи сахара в натуральном выражении снизились на 12% по сравнению с аналогичной неделей 2021 года, мясных консервов и масла - на 9%, кофе - на 8%, макарон - на 4%, риса - на 3%. Спрос на гречку также снизился на 0,1%.
Ажиотажный спрос в марте на продукты длительного хранения сопровождался их подорожанием, следует из подсчетов Росстата. За март 2022 года сахар вырос в цене на 44%, крупы - на 10%, макароны - на 7%.
На этом фоне розничные цены на алкоголь выросли в марте не так значительно - менее чем на 4%.
То, что россияне начали закупаться алкоголем, зафиксировала и Beluga Group, крупнейший российский производитель водки и импортер других алкогольных напитков. По итогам января-марта 2022 года группа отчитывалась о двузначном росте продаж - на 25%, по сравнению с тем же периодом прошлого года.
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