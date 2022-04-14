Ядерное агентство при ОЭСР приостановило участие России в организации

"Членство России в агентстве по ядерной энергии при ОЭСР приостановлено 11 апреля после решения органов управления ОЭСР. Российскую Федерацию соответствующе проинформировали, приостановка вступит в силу 11 мая", - говорится в сообщении на сайте агентства.
Организация напомнила, что Россия вступила в агентство в 2013 году.
АЯЭ - специализированное агентство Организации экономического сотрудничества и развития. Штаб-квартира агентства находится в Париже. АЯЭ является межправительственной организацией, объединяющей ряд стан Северной Америки, Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона в рамках небольшого форума, предназначенного для обмена и распространения информации относительно современного состояния атомной энергетики. В настоящее время членами АЯЭ являются 34 страны (включая Россию), стратегические партнеры агентства - Индия и Китай.