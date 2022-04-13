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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Индийский IT-гигант Infosys выводит свой бизнес из России

 

Индийский гигант программного обеспечения Infosys заявил, что выводит свой бизнес из России. Компания рассматривает альтернативные варианты на фоне российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ранее несколько других глобальных игроков в области ИТ и программного обеспечения, включая Oracle Corp и SAP SE, либо приостановили, либо приостановили все операции в России.

Infosys Limited - индийская транснациональная компания, которая предоставляет услуги бизнес-консалтинга, информационных технологий и аутсорсинга.

В августа 2021 года Infosys стала четвертой индийской компанией, рыночная капитализация которой превысила 100 млрд долларов

Infosys является второй по величине индийской ИТ-компанией после Tata Consultancy Services по доходам в 2020 году и 602-й крупнейшей публичной компанией в мире.

Infosys предоставляет услуги по разработке, обслуживанию и независимой проверке программного обеспечения компаниям из финансовой, страховой, производственной и других областей.
По материалам: РБК-Украина
 

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