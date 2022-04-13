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Индийский IT-гигант Infosys выводит свой бизнес из России
20:43 13.04.2022 |
Индийский гигант программного обеспечения Infosys заявил, что выводит свой бизнес из России. Компания рассматривает альтернативные варианты на фоне российского вторжения в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Ранее несколько других глобальных игроков в области ИТ и программного обеспечения, включая Oracle Corp и SAP SE, либо приостановили, либо приостановили все операции в России.
Infosys Limited - индийская транснациональная компания, которая предоставляет услуги бизнес-консалтинга, информационных технологий и аутсорсинга.
В августа 2021 года Infosys стала четвертой индийской компанией, рыночная капитализация которой превысила 100 млрд долларов
Infosys является второй по величине индийской ИТ-компанией после Tata Consultancy Services по доходам в 2020 году и 602-й крупнейшей публичной компанией в мире.
Infosys предоставляет услуги по разработке, обслуживанию и независимой проверке программного обеспечения компаниям из финансовой, страховой, производственной и других областей.
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