Де-факто мандат Минской группы ОБСЕ недействителен - Алиев

"Минская группа действовала 28 лет, - до Второй Карабахской войны (осени 2020 года, - "ИФ"). Страны-сопредседатели на протяжении этих лет совершили, возможно, сотни визитов в Азербайджан и Армению. Результат налицо: он нулевой", - сказал Алиев во вторник на совещании, посвященном итогам первого квартала.
Алиев вновь напомнил, что Азербайджан самостоятельно, военно-политическим путем урегулировал карабахский конфликт.
"Азербайджан сам урегулировал этот конфликт. Урегулировал военно-политическим путем. Фактически, мандат, выданный Минской группе для урегулирования конфликта, может и действителен де-юре, но де-факто может считаться недействительным", - подчеркнул глава государства.