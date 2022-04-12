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Энергокомпания Uniper не будет заключать новые долгосрочные контракты на поставку газа из РФ
16:12 12.04.2022 |
Немецкая энергетическая компания Uniper не намерена продлевать контракты на поставку угля из России. Также компания не будет заключать новые долгосрочные контракты на поставку природного газа.
Об этом говорится в отчете компании за 2021 год.
"Геополитическая ситуация в Европе резко изменилась. 24 февраля 2022 года Россия начала вторжение в Украину. Uniper осуждает вторжение России в Украину. Этой войной Россия нарушает международное право и принципы Устава ООН", - говорится в заявлении.
В Uniper добавили, что не будут делать никаких новых инвестиций в России.
"Uniper решила не продлевать свои контракты на поставку угля из России после 2022 года. Uniper уже закупает каменный уголь в разных регионах мира и реализует переходную стратегию диверсификации угля",- отметили в компании.
Действующий контракт на угли рассчитан до конца 2022 года.
В Uniper также не будут заключать с Россией новые долгосрочные контракты на поставку природного газа.
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