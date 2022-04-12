Эффект домино: Nordgold российского олигарха Алексея Мордашова тоже на грани технического дефолта

Nordgold подсанкционного российского олигарха Алексея Мордашова присоединилась к ряду российских компаний, которые из-за санкций не могут произвести выплаты по долгу и находятся на грани технического дефолта.

Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на сообщение компании.

Компания должна 9 апреля выплатить купон за еврооблигателями-2024 в размере 8,25 млн долларов. Обычно выплаты, приходящиеся на выходной, переносятся автоматически на ближайший рабочий день за ним.

Из-за технических проблем с перечислением средств на счет платежного агента у эмитента Celtic Resources Holdings DAC (ирландская дочь Nordgold) и поручителей по евробондам, которыми выступают структуры Nordgold, купон не был выплачен вовремя.

Компания говорит, что имеет все необходимые финансовые ресурсы для выплат и продолжит взаимодействие с платежным агентом по этому вопросу.

Алексей Мордашов находится под санкциями Великобритании и ЕС. Он третий по состоянию миллиардер в России, также являющийся владельцем Северстали, которая первой из российских компаний вошла в технический дефолт из-за санкций.