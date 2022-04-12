Финансовые новости
- |
- 12.04.22
- |
- 16:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Эффект домино: Nordgold российского олигарха Алексея Мордашова тоже на грани технического дефолта
16:08 12.04.2022 |
Nordgold подсанкционного российского олигарха Алексея Мордашова присоединилась к ряду российских компаний, которые из-за санкций не могут произвести выплаты по долгу и находятся на грани технического дефолта.
Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на сообщение компании.
Компания должна 9 апреля выплатить купон за еврооблигателями-2024 в размере 8,25 млн долларов. Обычно выплаты, приходящиеся на выходной, переносятся автоматически на ближайший рабочий день за ним.
Из-за технических проблем с перечислением средств на счет платежного агента у эмитента Celtic Resources Holdings DAC (ирландская дочь Nordgold) и поручителей по евробондам, которыми выступают структуры Nordgold, купон не был выплачен вовремя.
Компания говорит, что имеет все необходимые финансовые ресурсы для выплат и продолжит взаимодействие с платежным агентом по этому вопросу.
Алексей Мордашов находится под санкциями Великобритании и ЕС. Он третий по состоянию миллиардер в России, также являющийся владельцем Северстали, которая первой из российских компаний вошла в технический дефолт из-за санкций.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|США и Британия проверяют информацию о применении россиянами химического оружия в Мариуполе
|Всемирный банк ждет падения ВВП Украины в 2022г на 45,1% и роста бедности в 11 раз
|Евросоюз передал Киеву опросник для получения статуса кандидата
|Трещина в Кремле. Почему Путину понадобилось ускорить войну
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Энергокомпания Uniper не будет заключать новые долгосрочные контракты на поставку газа из РФ
|Эффект домино: Nordgold российского олигарха Алексея Мордашова тоже на грани технического дефолта
|В Греции хотят ускорить разведку месторождений газа
|Шри-Ланка объявила дефолт
|ФРГ обойдется без «Дружбы»: от нефти из России зависит только бывшая ГДР
|Финская сеть Hesburger закроет все рестораны в России в течение апреля
Это интересно
|Microsoft захватила домены, использовавшиеся APT28 для атак на Украину
|Тайвань поэтапно откажется от транспорта с ДВС к 2040 году
|Acer решила остановить свою деятельность в России
|В будущем Tesla выпустит роботизированные такси, а пикапы и роботов начнёт производить в 2023 году
|Microsoft рассказала, как повысит безопасность Windows 11 — чипы Pluton, автоблокировка драйверов с уязвимостями и другое
|НБУ назвал 4 самых распространенных вида мошенничества, которые появились во время войны
|Миллиардер Баффет стал крупнейшим акционером производителя компьютеров HP