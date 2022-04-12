Nokia объявила об уходе из России

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia объявил об уходе с российского рынка. Соответствующий пресс-релиз появился на официальном сайте компании.

Компания отмечает, что практически сразу после 24 февраля пришло понимание, что оставаться ей в России будет невозможно. За последние недели компания свернула поставки нового оборудования, а также и начала выводить из страны проекты с текущими исследованиями и разработками.

«Теперь мы можем объявить об уходе с российского рынка, - говорится в пресс-релизе Nokia. - Во время этого процесса нашим приоритетом остаётся безопасность и благополучие наших сотрудников».

При этом производитель телекоммуникационного оборудования обещает сохранить поддержку своих решений, который используются в сетях российских операторов связи, и подавать заявки на соответствующие лицензии. Это делается для обеспечения россиян доступом к интернету и соответственно информации извне, что как раз предусматривают недавно озвученные исключения из санкционных правил.

«Мы, уходя из страны, будем стараться оказывать необходимую помощь в поддержке сетей и стремимся получить необходимые разрешения, чтобы осуществлять эту поддержку в соответствии с нынешними санкциями», - добавили в компании.

Nokia отметила, что на Россию в 2021 году приходилось меньше 2 % доходов от продаж. Вряд ли решение уйти из России сильно скажется на финансовых результатах текущего года, ведь на телекоммуникационное оборудование сейчас спрос крайне велик, и Nokia найдёт кому продать свои решения.