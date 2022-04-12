Bloomberg приостанавливает выпуск новостей на русском языке

"Агентство Bloomberg приостанавливает на неопределенный срок выпуск новостей на русском языке с понедельника, 11 апреля", - пишет агентство.
Bloomberg 29 марта проинформировал о приостановке деятельности на территории России и Беларуси из-за развязанной РФ войны против Украины.
Как сообщило агентство, клиенты Bloomberg в двух странах потеряют доступ ко всем продуктам компании, включая терминалы и электронные торговые платформы. Доступ к сайту Bloomberg.com, однако, сохранится.
Еще 4 марта Bloomberg News объявило о приостановке работы команды журналистов в России.