Российская алмазная компания Алроса не смогла выплатить проценты по еврооблигациям

Крупнейшая в России алмазодобывающая компания Алроса не смогла вовремя заплатить проценты по долларовым еврооблигациям со сроком погашения в 2024 году. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

"7 апреля 2022 года правительство США ввело блокирующие санкции в отношении эмитента и гаранта, включив Алроса в так называемый Specially Designated Nationals (SDN) список. В совокупности с ранее введенными санкциями Великобритании это означает, что сейчас надлежащее исполнение обязательств по облигациям технически невозможно", - говорится в заявлении компании.

Выплата процентов по еврооблигациям на сумму $11,6 млн была запланирована на 9 апреля.

В Алроса утверждают, что у них есть средства погасить проценты в полном объеме.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) 7 апреля внесло в санкционные списки Алроса, "Объединенную судостроительная корпорация" (ОСК), ее дочерние компании и восемь членов совета директоров.

Под санкции также попали конструкторские бюро Алмаз, Рубин, Балтийский завод, Невское ПКБ, Адмиралтейские верфи и другие (всего 29 организаций и 8 физлиц).

Все физические и юридические лица включены в список SDN и это означает, что вся их собственность блокируется, а лицам в США запрещаются все операции с ними.