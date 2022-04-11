Komatsu остановила производство техники на заводе в Ярославле и поставки в Россию

Как сообщает агентство «Интерфакс», японский производитель спецтехники Komatsu приостановил поставки в Россию и производство на своем предприятии в Ярославле.

В компании заявили, что они обеспокоены ситуацией на территории Украины и отметили серьезные проблемы из-за сбоев в цепочке поставок, а также сохраняющиеся нестабильные экономические условия.

Японская компания Komatsu была основана в 1921 году и сегодня является ведущим производителем строительной и лесной техники, а также занимает лидирующую позицию на рынках стран СНГ и Восточной Азии. Завод «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус» в Ярославле стал первым сборочным заводом Komatsu в России и 28-м по счету в мире. Инвестиции в строительство предприятия составили 4,274 млн рублей.

Открытие предприятия «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус» состоялось в сентябре 2010 года с запуска производства экскаваторов, а в декабре 2011 года начался выпуск карьерных самосвалов. На заводе в Ярославле выполняется полный цикл сборки строительной техники: 20-40-тонных экскаваторов (PC200, PC210NLC, PC220, PC300, PC400) и карьерных самосвалов HD785-7. Производственная мощность предприятия составляет 3 тыс. единиц гидравлических экскаваторов и 100 единиц карьерных самосвалов. На ярославском заводе Komatsu работает порядка 400 человек.