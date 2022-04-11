Финансовые новости
- |
- 11.04.22
- |
- 18:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
РЖД допустила дефолт по облигациям
15:07 11.04.2022 |
Компания «Российские железные дороги» признана Комитетом по кредитным деривативам находящейся в состоянии дефолта по одному выпуску евробондов.
Об этом пишет Bloomberg.
"Российские железные дороги" была признана неплатежеспособным по облигациям из-за невыплаты процентов в прошлом месяце, что стало первым подобным решением с тех пор, как в отношении России были введены санкции, усложнившие финансовые операции.
По данным Комитета по определению кредитных деривативов, неуплата кредита произошла после того, как купон, причитающийся 14 марта, не дошел до инвесторов к концу 10-дневного льготного периода.
Контракты, страхующие долг компании от дефолта, будут активированы.
Решение было принято, поскольку инвесторы сосредоточились на том, не произойдет ли дефолт по суверенным облигациям страны после того, как купонные выплаты по двум ценным бумагам на прошлой неделе были произведены в рублях, хотя облигации этого не допускали.
Если это произойдет, то это будет первый внешний дефолт России более чем за столетие. Обе ноты имеют 30-дневный льготный период.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Всемирный банк ждет падения ВВП Украины в 2022г на 45,1% и роста бедности в 11 раз
ТОП-НОВОСТИ
|Евросоюз передал Киеву опросник для получения статуса кандидата
|Трещина в Кремле. Почему Путину понадобилось ускорить войну
|Новый уровень помощи США: что изменит для Украины открытие ленд-лиза
|ЕС ввел пятый пакет санкций против России
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина получила от Швеции кредит EUR44,5 млн на первоочередные соцрасходы
|Венгрия говорит, что нашла способ платить за российский газ без нарушения санкций ЕС
|Российская алмазная компания Алроса не смогла выплатить проценты по еврооблигациям
|Хорватия высылает 24 сотрудника посольства РФ
|Канада объявила новые санкции против оборонной промышленности РФ
|ЕС добавил 21 российскую авиакомпанию в список запрещенных
Это интересно
|В будущем Tesla выпустит роботизированные такси, а пикапы и роботов начнёт производить в 2023 году
|Microsoft рассказала, как повысит безопасность Windows 11 — чипы Pluton, автоблокировка драйверов с уязвимостями и другое
|НБУ назвал 4 самых распространенных вида мошенничества, которые появились во время войны
|Миллиардер Баффет стал крупнейшим акционером производителя компьютеров HP
|Windows 11 получит функции шумоподавления, размытия фона, кадрирования и коррекции взгляда во время видеозвонков
|Облачную Windows 365 можно будет использовать офлайн – Microsoft плотнее интегрирует её с Windows 11
|За I квартал хакеры похитили $1,22 миллиарда с криптовалютных платформ