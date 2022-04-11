SocGen первой из крупных европейских финансовых групп объявила об уходе с российского рынка

Французская группа Societe Generale первой из крупных европейских финансовых групп объявила об уходе с российского рынка: основной ее актив - Росбанк, а также страховой бизнес будут проданы группе "Интеррос", которая в прошлом уже была совладельцем Росбанка.

Иностранные банки задумались об уходе из России после начала военных действий в Украине и введения жестких санкций со стороны США, Великобритании и ЕС в отношении российской экономики и финансового сектора.

Societe Generale входит в число европейских банков с наибольшим риском в отношении России, наряду с австрийским Raiffeisen Bank International и итальянским UniCredit. Группа оценивала риски вложений в российские активы на уровне 18,6 млрд евро, или 1,7% от общего риска группы на конец 2021 года, из которых 15,4 млрд евро приходится на Росбанк. В 2021 году на российский бизнес пришлось 2,8% чистого банковского дохода и 2,7% чистых доходов группы.

"Societe Generale прекращает свою банковскую и страховую деятельность в России и объявляет о подписании соглашения о купле-продаже всей своей доли в Росбанке и российских страховых дочерних компаниях группе компании "Интерром Капитал", предыдущему акционеру Росбанка. С помощью этого соглашения, заключенного после нескольких недель интенсивной работы, группа эффективно и упорядоченно покинет Россию, обеспечив непрерывность работы своих сотрудников и клиентов", - говорится в заявлении SocGen.

Закрытие сделки, которая должна быть одобрена соответствующими регулирующими и антимонопольными органами, должно произойти в ближайшие недели.