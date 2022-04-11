Без танков и кибератак: что значит для России «утечка мозгов» из IT-сектора

Из-за российского вторжения родину покинули миллионы украинцев. Между тем, по некоторым данным, число технических специалистов, покинувших за последнее время Россию, экономика которой страдает от западных санкций, измеряется десятками тысяч. По оценке Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), в феврале и марте 2022 года РФ покинули 70 000 IT-специалистов. Еще 100 000 могут уехать в апреле, прогнозируют в организации.

После вторжения России в Украину работа технических компаний и специалистов все больше затрудняется из-за санкций, наложенных на РФ Евросоюзом, а также США и некоторыми другими странами. Запад стремится заблокировать России доступ к жизненно важным техническим компонентам, таким как полупроводники, которые обычно поставляются из-за рубежа.

"Мы ослабим их (России. - Ред.) способность конкурировать в высокотехнологичной экономике 21 века, - пообещал президент США Джо Байден в конце февраля, объявляя о введении первого из нескольких пакетов санкций. - Некоторые из самых сильных последствий наших действий проявятся со временем, когда мы ограничим доступ России к финансам и технологиям для стратегических секторов ее экономики и ухудшим ее промышленный потенциал на годы вперед".

Нет технологий - нет танков

Помимо прочего, технологические санкции нацелены на ослабление российской военной промышленности. "Если вы хотите строить новые танки, вам нужны микрочипы, потому все вычисления ведет компьютер", - объясняет в беседе с DW Никлас Пуатье, эксперт по торговле и цифровой экономике из брюссельского аналитического центра Bruegel. "Если вы хотите создавать высокоточные ракеты, то вам понадобятся чипы. Россия не производит чипы, которые были бы конкурентноспособны... Если вы отрезаны от международных цепочек поставок, ваша жизнь становится намного сложнее", - добавляет он.

Не только правительства западных государств наложили санкции на Россию. Десятки международных компаний, в том числе Google, Apple, Samsung, Microsoft, SAP и Meta после вторжения РФ в Украину добровольно ограничили или приостановили свой бизнес в РФ. В частности, американский технологический гигант Apple заблокировал в России свой платежный сервис Apple Pay, а введенный им и Samsung запрет на продажу новых продуктов означает, что в стране уже в июне могут закончиться айфоны и смартфоны от Samsung, говорится в докладе Федеральной разведывательной службы Германии (BND), с которым ознакомилось немецкое издание The Pioneer.

Почти наверняка будет сделан "значительный шаг назад в цифровизации повседневной жизни, какой ее воспринимает российское общество", сказано в докладе BND.

Россия обеспокоена оттоком специалистов

Эти перемены в большей степени ощутят на себе профессионалы в области высоких технологий, чья деятельность сильно затруднена ограничениями. Поскольку IT-специалисты востребованы практически везде, решение о выезде за пределы России многим из них дается нетрудно.

"Российский инженер-программист, просто благодаря месту создания технологии, которой он владеет, почти гарантированно будет знать английский язык хотя бы на рабочем уровне, что облегчает для него поиски работы за границей", - указал в интервью DW Скотт Маркус, экономист и эксперт по технологиям, также работающий в Bruegel.

Президент России Владимир Путин назвал новую тенденцию отъезда россиян из страны "естественным самоочищением общества", которое только укрепит его. Между тем действия российских властей говорят о другом. В марте Путин отменил налоги на прибыль для IT-компаний и предоставил возможность молодым специалистам отсрочить обязательный призыв в армию. Есть также сообщения о том, что технических специалистов задерживают на границе, когда они пытаются покинуть Россию.

"Быть технологической державой - это сила", - уверен Пуатье, который считает, что ставка на экспорт углеводородов привело к чрезмерной зависимости России от иностранных технологий. "Если вы хотите быть сверхдержавой, недостаточно иметь только корабли и танки, - продолжает он. - Нужно быть крупной экономикой, производить товары высокого класса и иметь рычаги влияния на другие страны".

Потенциал в компьютерной сфере под вопросом

Для России, как полагает ряд наблюдателей, одним из способов оказывать влияние на другие страны в последние годы была исходящая от нее угроза кибератак. Фиксируемый сейчас отток талантливых специалистов вряд ли ослабит эту угрозу в ближайшее время, уточняет Маркус.

"Но так же, как военные действия России в Украине неожиданно для многих оказались в определенной степени "бумажным тигром" (китайская метафора, обозначающее явление, которое выглядит опаснее, чем оно есть на самом деле. - Ред.), вероятно, по крайней мере на данный момент, то же самое можно сказать и о потенциале (России. - Ред.) вести кибервойны", - говорит он.

"Поскольку сейчас они (Россия. - Ред.) собирают последние ресурсы, пытаясь спасти свою войну в традиционном понимании, я не могу поверить, что они добровольно проявляют сдержанность (в киберсфере. - Ред.) , - рассуждает эксперт. - Я просто вынужден прийти к выводу, что их возможности для ведения кибервойн не так велики, как многие думали".