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Японские фармкомпании Takeda и Astellas Pharma приостановили новые клинические исследования в РФ
14:38 10.04.2022 |
Японские фармацевтические компании Takeda Pharmaceutical и Astellas Pharma решили приостановить проведение новых клинических испытаний лекарства в России на фоне войны в Украине.
Об этом пишет газета Nikkei.
Как отмечает издание, Takeda также прекратит новые инвестиции в проекты России.
"Проблемы с продолжением сотрудничества вызваны трудностями в сфере логистики. При этом длительный перерыв в проведении клинических испытаний может повлиять на сроки выпуска новых лекарств", - добавляет Nikkei.
Деятельность Takeda Pharmaceutical направлена на разработку препаратов в сфере онкологии, гастроэнтерологии, неврологии, гематологии, а также разработку вакцин и препаратов плазмы крови.
Astellas Pharma занимается разработками в сфере урологии, трансплантологии и системной антигрибковой терапии.
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