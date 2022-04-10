Разведка: В России срывается производство военных кораблей – нет ни денег, ни компонентов

Корабельные в России не могут производить военные корабли из-за нехватки иностранных комплектующих и тяжелого финансового положения.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, опубликованное письмо предприятия в адрес МО РФ.

Поэтому корабельные оказались в критической ситуации с выполнением своих контрактов на строительство и обслуживание военных кораблей.

В частности, "Восточная верфь" (Владивосток) должна выполнить государственные заказы на общую сумму 35 млрд рублей. В частности, на строительство и снабжение двух морских танкеров, двух малых ракетных кораблей, двух передвижных морских причалов, ремонт и сервисное обслуживание кораблей и катеров разных типов.

Впрочем, говорится в письме военного представителя МО РФ, оказавшемся в ГУР, становится понятным, что к началу апреля 2022 года из-за затруднительного финансового состояния все работы приостановлены.

Теперь на корабле проводится увольнение персонала наполовину, а сроки выполнения контрактов сорваны. Конкретно компании готовят к началу процедуры банкротства.