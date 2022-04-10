Агентство S&P понизило рейтинги РФ до «выборочного дефолта»

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings опустило кредитный рейтинг России в иностранной валюте до уровня SD (ограниченный дефолт) в связи с тем, что она выплатила часть долларовых евробондов в рублях. Об этом компания сообщила на своем сайте.

"Хотя дефолт может быть устранен в течение 30-дневного грейс-периода, что предусмотрено условиями выпуска еврооблигаций, мы не ожидаем, что инвесторы смогут конвертировать эти рублевые платежи в доллары или правительство само конвертирует эти платежи", - сообщило S&P.

С 18 марта рейтинг России находился на преддефолтном уровне CC.

Долгосрочный рейтинг РФ в национальной валюте сохранен на этом уровне в списке CreditWatch (рейтинг на просмотре) с отрицательным прогнозом.