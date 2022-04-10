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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

30 дней до дефолта: Россию «поставили на счетчик» из-за оплаты долгов рублями

 

Для России как заемщика на мировом рынке капитала начался обратный отсчет времени до возможного дефолта. Не по внутренним, рублевым, долгам, как в 1998 году, а по международным - валютным. Он может наступить в самый разгар майских праздников, поскольку 30-дневный "счетчик" включился 6 апреля. В этот день министерство финансов РФ впервые в истории современной России осуществило выплаты процентов по двум долларовым облигациям на сумму почти 650 млн $ не в валюте США, как того требуют условия эмиссии этих ценных бумаг, а в российских рублях.

Нарушение договорных условий и технический дефолт

"Кредиторы вполне могут интерпретировать это так: Россия не заплатила", - пояснил в беседе с DW Александер Либман (Alexander Libmann), ученый Института Восточной Европы при Свободном университете Берлина. "Оплата в рублях не означает обслуживание данной облигации, Россия нарушила договорные условия", - гораздо определеннее выразился в интервью порталу t-online профессор Ханс-Петер Бургхоф (Hans-Peter Burghof), заведующий кафедрой банковского дела и финансовых услуг Университета Хоэнхайма.

Однако, согласно международной практике, заемщика в случае невыполнения его долговых обязательств не сразу объявляют неплатежеспособным, иными словами - банкротом. Сбой в обслуживании долга сначала считают "техническим дефолтом" - и дают заемщику месяц на то, чтобы он предотвратил реальный дефолт.

"Слово "банкрот" предполагает невозможность осуществить выплаты по структурным причинам. К России это не относится, ведь у нее до войны были сравнительно стабильные государственные финансы", - подчеркнул Александер Либман. Иными словами, у России имеется валюта, чтобы платить по международным долгам, размеры которых, к тому же, относительно невелики.

Кремль добивается разморозки валютных резервов ЦБ РФ

Однако после нападения на Украину Россия оказалась под жесткими санкциями западных стран, заморозивших, в частности, валютные резервы Центрального банка РФ. В этой ситуации президент РФ Владимир Путин еще 5 марта подписал указ "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами". В нем он разрешил выплачивать долги кредиторам из "недружественных государств" в рублях, а переводить их велено на специальные счета типа "С", которые должникам (государству или корпорациям) следует открывать в российских финансовых организациях.

"Установлен специальный порядок обслуживания внешних долгов, включая государственные долги. Мы будем погашать наши внешние обязательства в рублях, а конвертацию будем осуществлять за счет разморозки золотовалютных резервов", - разъяснил затем министр финансов РФ Антон Силуанов.

Иными словами: держатели российских евробондов (так называют облигации, выпущенные в любой иностранной для эмитента денежной единице) из "недружественных" западных стран получат причитающуюся им валюту только в том случае, если их правительства отменят или по меньшей мере ослабят свои финансовые санкции.

Указ Путина начали выполнять лишь через месяц

Правда, 8 марта, уже после подписания указа, российская государственная компания "Газпром", по данным газеты Wall Street Journal, погасила евробонды на 1,3 млрд $ именно в долларах. А 16 марта сам Минфин РФ выплатил очередной купонный доход в размере 117 млн $ держателям двух суверенных (государственных) российских облигаций тоже в валюте США. Таким образом, реальное исполнение президентского указа началось в Москве лишь месяц спустя - 6 апреля.

Это может быть связано с тем, что на сей раз выплачивать пришлось бы почти в шесть раз больше долларов, чем в марте, а валюта в России с каждой неделей войны и санкций становится все более дефицитной. Другим объяснением может быть дальнейшее ужесточение позиции Владимира Путина. Так, 31 марта он распорядился переводить на рубли еще и оплату экспортных поставок российского газа. Возможно также, что в Кремле после полутора месяцев войны созрела готовность допустить дефолт России.

Ведь крупные международные рейтинговые агентства заранее предупредили, что будут рассматривать обслуживание долгов в рублях именно как дефолт, и соответствующим образом снизили кредитный рейтинг РФ. "Однако российское правительство из-за санкций и так уже отрезано от западного рынка капитала, оно и так уже не может размещать новые облигации, поэтому рейтинг имеет сейчас второстепенно значение", - указал в беседе с DW Патрик Хайниш (Patrick Heinisch), аналитик и специалист по России немецкого банка Helaba.

Доходы от экспорта нефти и газа не должны финансировать войну

Но одно дело - преддефолтный рейтинг, который можно ведь и улучшить, и совсем другое - собственно дефолт. Банкротство надолго отрезает страну от возможности выгодно заимствовать средства на мировом рынке капитала, а в данном случае, по мнению профессора Бургхофа, может отпугнуть даже таких потенциальных кредиторов России, как китайские банки.

К тому же опыт отказа большевиков платить по долгам царского правительства показывает: за дефолтом следуют длящиеся порой десятилетиями судебные тяжбы вокруг требования компенсаций, и рано или поздно по меньшей мере часть долгов приходится-таки возвращать.

Так что ближе к майским праздникам (когда, по всей видимости, обостриться и конфликт между европейскими странами и Кремлем вокруг оплаты поставок газа в рублях) Владимиру Путину придется решать, допустить официальное объявление России банкротом - или все же пойти на уступки в вопросе валютного обслуживания евробондов.

Для этого достаточно будет воспользоваться теми деньгами, которые российская казна получает от экспорта энергоносителей. По словам банковского аналитика Патрика Хайниша, "в конечном счете Россию хотят заставить направить выручку от продажи нефти и газа на обслуживание долга, чтобы лишить ее возможности и дальше использовать эти доходы для финансирования войны".

Российские долги несущественны для мировой финансовой системы

Вариант, при котором западные страны разморозят заблокированные резервы ЦБ РФ, представляется в высшей степени маловероятным. Поскольку Россия заимствовала сравнительно мало средств на мировом рынке капитала, специалисты не ждут финансового шока от возможного дефолта РФ по внешним долгам. Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева еще в марте заявила, что эти долги "совершенно точно несущественны для системы".

По данным Немецкого федерального банка (Bundesbank), банки ФРГ держат облигации РФ на сумму примерно в 6 млрд евро, в портфелях их иностранных дочерних банков - еще около 1,5 млрд евро. Это в общей сложности всего 0,4% суммарной задолженности иностранных эмитентов перед кредитно-финансовыми институтами Германии.

По материалам: Deutsche Welle
 

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