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Acer решила остановить свою деятельность в России
16:39 08.04.2022 |
Тайваньский производитель компьютерной техники и электроники Acer решил остановить деятельность в России. Об этом компания сообщила на своем сайте в пятницу.
"Acer строго соблюдает действующие законы и правила международной торговли, а также внимательно следит за конфликтом между Россией и Украиной. В связи с последними событиями Acer решила приостановить свой бизнес в России", - сообщила компания.
Acer выразила надежду на то, что мир в Украине будет восстановлен как можно скорее.
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