Swedbank прекращает платежи в адрес России и Белоруссии

Группа Swedbank приняла решение прекратить платежи в Россию и Белоруссию и из этих стран, сообщается на сайте финансовой организации.

"Соблюдая все требования санкций Европейского союза и Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC), группа Swedbank приняла решение прекратить все финансовые операции, где платежи осуществляются в Россию и Беларусь или поступают из этих стран", - говорится в сообщении.

Swedbank оставляет за собой право в отдельных случаях делать исключения, например банк "продолжит обслуживать платежи, которые направлены на отдельные социально-общественные группы, - речь о клиентах, которые из этих стран получают платежи по пенсиям или пособиям".

Сообщается, что платежи в Россию и Белоруссию будут возможны до 20 апреля 2022 года включительно, платежи из этих стран - до 6 мая 2022 года включительно.

Swedbank работает в Швеции, Литве, Латвии и Эстонии. Группа свернула бизнес в России еще в 2013 году. В Белоруссии группа Swedbank дочерних банков никогда не имела.