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Австрийская энергетическая группа OMV списала 2 млрд евро после ухода из России
13:26 08.04.2022 |
Австрийская энергетическая группа OMV в первом квартале 2022 года понесет убытки в размере 2 млрд евро из-за своего бизнеса в России. Компания стремится дистанцироваться от страны после ее вторжения в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В прошлом месяце нефтегазовая компания заявила, что Россия больше не будет одним из ее основных регионов, присоединившись к другим западным энергетическим конкурентам, вышедшим из России.
В отчете о торгах за первый квартал OMV заявила, что в марте списала 1 млрд евро в связи с проектом газопровода "Северный поток - 2" из России в Германию, который был остановлен Берлином. OMV была одним из пяти западных финансовых партнеров "Газпрома" в проекте газопровода "Северный поток-2" стоимостью 11 млрд долларов.
Кроме того, корректировка метода консолидации двух российских компаний, через которые она владеет 24,99% акций Южно-Русского газового месторождения, приведет к дополнительному убытку в размере 1 млрд евро.
В прошлом месяце OMV заявила, что ее доля в России теперь будет ограничена примерно 2% от общего объема основных средств.
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