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Крупнейший итальянский банк Intesa прекратил кредитование в России
13:22 08.04.2022 |
Итальянская банковская группа Intesa Sanpaolo прекратила любое финансирование российских и белорусских контрагентов с начала войны против Украины. Все местные операции поставлены под особый контроль кризисного подразделения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Продолжая проводить стратегический анализ своего присутствия в России, крупнейший банк Италии также прекратил инвестиции в российские и белорусские финансовые инструменты, независимо от применимых режимов санкций.
"Все деловые операции с российскими и белорусскими контрагентами, в том числе с российским дочерним предприятием группы, Банком Интеза Россия, подвергались усиленному мониторингу и анализу", - говорится в заявлении банка.
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