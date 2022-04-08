Казахстанский банк помогает гражданам России обходить санкции

Банк Altyn Bank, главным акционером которого является China CITIC Bank Corporation Limited, позволяет россиянам дистанционно оформлять виртуальные карты платежных систем Visa и Mastercard в обход санкциям.

Об этом сообщает проект Схемы (Радио Свобода и UA: Первый).

Банк не только позволяет дистанционно оформлять виртуальные карты Visa и Mastercard, а заказывать пластиковые карты курьерской доставкой. В банке журналистам подтвердили, что для россиян "цифровую карту можно открыть моментально" и отметили возможность доставки "пластика" курьером.

Впоследствии Altyn Bank сообщили, что "нерезиденты Казахстана имеют возможность дистанционно стать клиентами банка". Для этого нужно иметь индивидуальный идентификационный номер Казахстана, мобильный номер удостоверения личности.

При этом оформить казахскую ИНН можно онлайн через проект цифрового банка "Altyn-i". На сайте указано, что ответ можно получить в течение одного рабочего дня.

Altyn Bank - коммерческий банк с центральным офисом в городе Алматы, Казахстан. Согласно информации на сайте, акционерами банка являются China CITIC Bank Corporation Limited (50,1%), китайская компания China Shuangwei Investment Co., Ltd. (9,9%) и AO "Народный Банк Казахстана" (40,0%).

"Схемы" направили запрос в Altyn Bank с просьбой о комментарии и ждут ответа.