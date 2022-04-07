Финансовые новости
- |
- 07.04.22
- |
- 12:09
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Shell спишет активы в России на 5 миллиардов долларов
11:08 07.04.2022 |
Нефтегазовый гигант Shell спишет до 5 млрд долларов после своего решения выйти из России - эта сумма выше, чем сообщалось ранее.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.
Потери от обесценивания активов после уплаты налогов на сумму от 4 до 5 млрд долл. в первом квартале не повлияют на прибыль компании, заявили в Shell.
Ранее сообщалось, что компания спишет активы в России почти на 3,5 миллиарда долларов.
"Начало 2022 года ознаменовалось одним из самых бурных периодов десятилетия для нефтегазовой промышленности, поскольку западные компании, включая Shell, заявили о выходе из России, разорвав торговые связи и сворачивая совместные предприятия после вторжения РФ в Украину.
Shell заявила, что выйдет из всех своих российских сделок, включая крупный завод по сжиженному природному газу на полуострове Сахалин, а также прекратит деятельность по торговле нефтью", - напоминает агентство.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|США вводят новый пакет санкций против России из-за войны в Украине
|Британия объявила санкции против «Сбербанка» и 8 олигархов и запрещает инвестиции в Россию
|ЕС объявил пятый пакет санкций против РФ: импорт угля, российские корабли в портах и другое
|После Бучи. Как зверства в Украине изменили цену войны для Путина и России
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Столтенберг: в Украине идет оборонительная война, поэтому наступательное оружие тоже является оборонным
|Помощь врагу: какие последствия будет иметь новый конфликт между Киевом и Тбилиси
|«У нас нет другого выхода»: производитель красок Hempel уходит из России
|Shell спишет активы в России на 5 миллиардов долларов
|Politico: Сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины
|В ЕС сообщили о подготовке Баку и Ереваном мирного договора
Это интересно
|Россияне и белорусы больше не могут бронировать жилье на Airbnb
|Илон Маск стал крупнейшим акционером Twitter
|Лучшие смартфоны Android по соотношению цены и производительности по версии AnTuTu
|Google назвала «невозможными» инвестиции в инфраструктуру Ирландии после моратория на строительство ЦОД
|Разработчик World of Tanks уходит из Беларуси и России
|В скором времени появятся стандарты квантовой безопасности
|Автопилот в грузовиках будет обходиться транспортным компаниям вдвое дешевле обычных водителей