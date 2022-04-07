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«У нас нет другого выхода»: производитель красок Hempel уходит из России
11:09 07.04.2022 |
Датская компания Hempel, производящая лакокрасочные покрытия, объявила о том, что уходит из российского рынка.
Об этом говорится в заявлении компании.
"Hempel A/S объявляет об окончательном закрытии своей деятельности в России. Решение о выходе появилось после объявления Hempel 1 марта о приостановлении всех видов деятельности в России.
После стратегического пересмотра своего присутствия в России компания решила начать контролируемый выход из России и рассматривает разные сценарии. Hempel работает в России с 1996 года и насчитывает там 124 сотрудника", - говорится в заявлении.
Ранее Hempel объявила о прекращении своей деятельности в России, в частности о прекращении всех поставок в РФ и из РФ, прекращении приема заказов в России и завершении закрытия производства в Ульяновске.
"Мы с глубокой грустью наблюдаем, как продолжается война в Украине. В марте мы приостановили нашу деятельность в России из-за все более сложной торговой ситуации. Сейчас мы приняли решение отойти от нашего бизнеса в России.
Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить будущее трудоустройство наших коллег в России, и мы благодарим их за их преданную службу Hempel. Наше внимание продолжает сосредотачиваться на поддержке и безопасности наших сотрудников в регионе, и, хотя мы сожалеем о таком результате, мы считаем, что у нас нет другого выхода", - заявил Ларс Петерссон, президент группы и генеральный директор Hempel.
"Hempel продолжает следить за развитием событий и всегда соблюдает международные правила и санкции", - добавили в компании.
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