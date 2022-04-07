«У нас нет другого выхода»: производитель красок Hempel уходит из России

Датская компания Hempel, производящая лакокрасочные покрытия, объявила о том, что уходит из российского рынка.

Об этом говорится в заявлении компании.

"Hempel A/S объявляет об окончательном закрытии своей деятельности в России. Решение о выходе появилось после объявления Hempel 1 марта о приостановлении всех видов деятельности в России.

После стратегического пересмотра своего присутствия в России компания решила начать контролируемый выход из России и рассматривает разные сценарии. Hempel работает в России с 1996 года и насчитывает там 124 сотрудника", - говорится в заявлении.

Ранее Hempel объявила о прекращении своей деятельности в России, в частности о прекращении всех поставок в РФ и из РФ, прекращении приема заказов в России и завершении закрытия производства в Ульяновске.

"Мы с глубокой грустью наблюдаем, как продолжается война в Украине. В марте мы приостановили нашу деятельность в России из-за все более сложной торговой ситуации. Сейчас мы приняли решение отойти от нашего бизнеса в России.

Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить будущее трудоустройство наших коллег в России, и мы благодарим их за их преданную службу Hempel. Наше внимание продолжает сосредотачиваться на поддержке и безопасности наших сотрудников в регионе, и, хотя мы сожалеем о таком результате, мы считаем, что у нас нет другого выхода", - заявил Ларс Петерссон, президент группы и генеральный директор Hempel.

"Hempel продолжает следить за развитием событий и всегда соблюдает международные правила и санкции", - добавили в компании.